Kılıçdaroğlu'ndan iktidara deprem konutu tepkisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından iktidara eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu videolu paylaşımında, "Deprem bölgelerinde 100 milyon ton moloz yığını varken o molozların altında insanımız cansız yatarken, asbest varken, zehir varken, toz varken onlar konut pazarlama işine giriştiler. Çünkü tek dertleri seçim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem konutlarını bir yıl içinde tamamlayacaklarına yönelik sözlerine de tepki gösteren CHP lideri, "Aslında insanları tehdit ediyorlar" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları söyledi:

"Deprem bölgelerinde 100 milyon ton moloz yığını varken o molozların altında insanımız cansız yatarken, asbest varken, zehir varken, toz varken onlar konut pazarlama işine giriştiler. Çünkü tek dertleri seçim. Varsa yoksa seçim. Aslında insanları konut vaadi görüntüsü altında tehdit ediyorlar. Bak biz gidersek, siz bize bir yıl daha vermezseniz evsiz barksız kalırsınız diyorlar. En basit insan hakkı olan barınma hakkı üzerinden insanımızı tehdit ediyorlar. Sevgili halkım, bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey korkunun kendisidir. Hiç kimse korkuya teslim olmamalıdır. Hiç kimse sizi barınma hakkkı üzerinden tehdit edemez. Tabii ki barınma sorunu çözülecek, tabii ki konutlar yapılacak. Birlikte yapacak çok işimiz var halkım. Barınmadan çok daha fazlasını hak ediyorsunuz ve hak ettiklerinizi alacaksınız."