Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama. ''İktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz''

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi . 4-5 Kasım 2023'te CHP 'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline karar verildi.

Bu kapsamda tedbiren göreve iadesine karar verilen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , sosyal medya hesabından ilk açıklamayı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle: ‘’Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır.

‘HERKESİ ORTAK AKLA DAVET EDİYORUM’

Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci “keşkelerle” değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye ’nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükûnete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız!''

Bu açıklamanın ardından CHP Genel Merkezi'nin X hesabı, Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı.

ÇELİK: KILIÇDAROĞLU, ÖZEL'İ ARAYACAK

Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel 'i telefonla arayacağını bildirdi. Çelik, ‘’Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel'i arayacak ve CHP'nin bu sorundan birlikte, el ele ve müzakere ederek çıkması kapsamında gerekli çalışmalara başlayacağını ifade edecektir.'' dedi.

Daha sonra akşam saatlerinde açıklama yapan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ancak toplantılar nedeniyle yanıtlayamadığını söyledi.

Özel, “Kılıçdaroğlu'nun telefonuna henüz dönmedim. Dönmenin manası yok. Dönsem de ne konuşacağız. O telefon bu yargının o kararıyla uzlaşmak ise uzlaşamam. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecek, düşüncelerimiz ifade edilir. Ancak butlan kararını onaylamam” dedi.

KILIÇDAROĞLU DÜN VİDEO PAYLAŞMIŞTI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , dün aylarca süren suskunluğunu bozarak bir video paylaşmıştı.

Parti yönetimi eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da." ifadesini kullanmıştı

"CHP arınmalı" diyerek Genel Başkan Özgür Özel'i hedef alan Kılıçdaroğlu'nun videosunu partinin 22 milletvekili paylaşmıştı.