Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj: Sandıkların başından asla ayrılmayın

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın." çağrısında bulunarak ilk mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj: Sandıkların başından asla ayrılmayın

, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt genelinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek." ifadelerine yer verdi. 

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