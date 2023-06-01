Kılıçdaroğlu'ndan istifa sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazeteci Fikret Bila'nın sorularını yanıtladı.

CHP lideri, 28 Mayıs seçiminin ardından ''İstifa edecek misiniz?'' sorusuna da yanıt verdi.

''DEĞERLENDİRME YAPILACAK, BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ''

Kılıçdaroğlu, parti yönetimi ile gerçekleştireceği toplantıları işaret ederek "MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP'nin köklü bir parti olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kurulları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz." dedi.