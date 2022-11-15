Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal'deki bombalı saldırıya tepki

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

''Siyaset toplumun var olan sorunlarını çözmek için yapılır. Siyasetin zenginleşme aracı olmadığını, yolsuzluk yapma aracı olmadığını ifade ettim. Bugüne kadar genel başkanlık yaptığım süre içinde toplumun en zayıf halkalarıyla işbirliği yapmaya çalıştım. Taşeron işçiler bunun örneğidir. Onları örgütledik ve haklarını aldılar.

Çaykur'un 9 bin 300 mevsimlik çalışanı var. 'Bizim sorunumuzu kim dile getirecek' diye soruyorlar. Rizelilere ve 9 bin 300 çalışana sesleniyorum; senin sorununu çözecek olan Bay Kemal'dir. O sorunu çözeceğiz. Kaçak çayları Rize meydanında yakacağım.

BAHÇELİ'YE: SARAY'I DİNLEME

Şehit yakınları ve gaziler arasındaki ayrımcılık. Şehit yakınları, gaziler arasında ayrımcılık olur mu? Ayrımcılık yapanlar vatansever değildir. 15 Temmuz şehit ve gazileri için 2 bin 600 liralık ödeme 4 bin liraya çıkarıldı. Diğerleri için neden verilmiyor? Sorun varsa adres belli, CHP. Bu konuda 15 kanun teklifi verildi. En çok kanun teklifi verilen CHP’li vekiller. MHP’den de 3-5 arkadaş teklif vermiş. MHP Genel Başkanı’na sesleniyorum. Eğer Türkiye’nin bu sorununu çözmek istiyorsan, şehit ve gazilere saygılıysan bu kanunu getir parlamentodan oy birliği ile çıkaralım. ‘Saray izin vermiyor’ diyebilirsin. Saray'ı dinleme, Kılıçdaroğlu’nu dinle. Saraydan kendini kurtar, niye emrine giriyorsun. Gerçek anlamda milliyetçi parti CHP’dir.

İSTİKLAL'DEKİ BOMBALI SALDIRI

Hepimizin başı sağ olsun. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Milletimiz tasada ve kıvançta beraber olmayı her zaman yapmıştır. Deprem olduğunda hep beraber koşarız. Milli maçlarda galibiyet olduğu zaman hep beraber seviniriz. Kucaklaşırız bir araya geliriz. Bu bizim atalarımızdan gelen bir hasrettir kucaklaşmak, sevinmek, yeri geldiğinde ortak üzülmek. Ancak birileri var ki bu bağı koparmak için elinden geleni yapıyor. Bu bağ unutulsun istiyorlar. İnsanlar birbirine sarılmasın, sığınmasın istiyorlar.

Acısını sevincini paylaşmasın istiyorlar. Bunların bazıları yönetici, bazıları siyasetçi bazıları gazeteci kılığında aramızda geziyor. Toplumun kucaklaşmasını birlik ve beraberliğini engellemek isteyenlerin bazıları yönetici, bazıları siyasetçi, bazıları gazeteci kılığında aramızda geziyor. zehir saçan dilleri var. Terör saldırısından nifak nasıl çıkarabilirim diye bir arayış içine girenler var.

Özür dilerim ama bunlar artık alçak insanlar. Terörden nifak çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenlerin tamamı alçaktır''

