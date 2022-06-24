Kılıçdaroğlu'ndan ittifak mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Hizmette 3. Yıl" sunumuna katıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, aydınlık, güzel ve adaletli Türkiye için yola çıktıklarını, halkına hesap veren bir yönetim getireceklerini, vergi ödeyen herkese siyasi otoriteyi sorgulama hakkını getireceklerini ifade etti.

''HEDEFLERİMİZ FARKLI OLABİLİR AMA ORTAKLAŞTIĞIMIZ ALANLAR VAR"



Millet ittifakının 6 lideri olarak bir arada olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, her birinin ayrı programları olan ayrı partiler olduklarını söyledi.



Kılıçdaroğlu, "Hedeflerimiz farklı olabilir ama ortaklaştığımız alanlar var. Demokrasi gibi, adalet gibi, devlette liyakat gibi, siyasetçinin halkına hesap vermesi gibi, kadın erkek eşitliği gibi, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye gibi itibarlı, onurlu bir Türkiye gibi, saygın bir dış politika gibi. Temel, ana normlarda beraberiz, birlikteyiz ve birlikte yapacağız bütün bunların tamamını'' dedi.

''BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN ÜZERİNDE BÜYÜK BASKILAR VAR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının üzerinde büyük baskıların olduğunu, yollarının kesildiğini, ellerinin ve kollarının bağlanmak istendiğini bildiğini ifade etti.



"Millet iktidarında yeni bir hedef ortaya koyacağız" diyen Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:



"Merkezle yerel arasında sağlıklı bir denge oluşturacağız. Yerel yönetimlerin kaynaklarını güçlendireceğiz. Yeni kaynaklar, yeni olanaklar sağlayacağız. Çünkü belediyenin yaptığı bütün harcamaları belde halkı rahatlıkla denetleyebilir. Otopark sorunu var. Niçin yapıyoruz Taşıt araçları için. Taşıt araçlarının vergisini kim alıyor Motorlu Taşıtlar Vergisi, merkezi hükümet. Taşıt Alım Vergisi, merkezi hükümet. Aynı merkezi hükümet geriye dönüp, diyor ki 'Niye otopark sorununu çözmediniz ' Vergiyi sen alıyorsun. Biz ne yapacağız Taşıt alım vergisini de Motorlu Taşıtlar Vergisini de benzer vergileri yerel yönetimlere devredeceğiz ve yerel yönetimler daha güçlü olacak. Daha kararlı olacak.''

"6 LİDER DE KARARLIYIZ. ONLARA ADALETİ ÖĞRETECEĞİZ"



Bütün engellemelere rağmen belediye başkanlarının kararlılıkla yollarına devam ettiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Evet bazı kararları imzalanmıyor, UKOME gibi. Küçük çocukların bile 'Böyle bir şey olmaz' diyebildiği bir şeyde koca koca adamlar 'Acaba İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın elini, kolunu nasıl bağlarız, nasıl hizmet edemez hale getiririz' diye bir arayış içindeler. Hangi arayış içinde olurlarsa olsunlar bütün sorunları çözme kararlılığımız var ve bütün sorunları çözeceğiz" değerlendirmesini yaptı.



Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye önce adaleti getireceklerini belirterek, adaletin ne kadar önemli olduğunu bildiğini, bunun için beraber yürüdüklerini aktardı.

