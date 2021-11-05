Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul mesajı: İhaleyi alan ağır bedel ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa, çok ağır bedeller ödeyecektir" dedi.

Kılıçdaroğlu, Kadıköy'deki Müze Gazhane'de düzenlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İklim Eylem Planı tanıtım programında yaptığı konuştu.

Konuşmasında Kanal İstanbul projesine değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

İster içeriden ister dışarıdan, bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada siz hala İstanbul'a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa, o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir.

Kılıçdaroğlu, "Bunu herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla bu ihaleye kimse girmeyecektir. Gençlere borcumuz var, çocuklarımıza borcumuz var. Onun gereğini birlikte yapacağız" diye konuştu.

5 TEMEL STRATEJİ

Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kentin 2050 yılına kadar karbon nötr hale getirileceğini söyledi.

İmamoğlu, İstanbul İklim Vizyonu çerçevesinde belirledikleri 5 temel stratejiyi şöyle sıraladı:

- Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim krizine uyum sağlama kapasitesinin artırılması;

- İklim adaletinin sağlanması ve iklim krizinin sosyal ve ekonomik etkilerinin azaltılması

- İklim krizine ve çevre yönetimine yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

- İstanbul'un özgün ekolojisinin ve doğal kaynaklarının korunması, doğasının iyileştirilmesi ve onarılması

- Yaşam döngüsünün desteklenmesi, kirlenmenin ve karbon ayak izinin azaltılması.

