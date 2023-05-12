Kılıçdaroğlu'ndan kararsız seçmene 14 Mayıs mesajı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Samsun'un bereketli ovaları bulunduğunu ancak çiftçinin halinden memnun olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Çiftçi çok memnun değil, onlara sözüm var. Onlara kırmızı mazot vereceğim, alın terini asla ve asla yere düşürmeyeceğim. Herkes kazanacak, herkes üretecek ve dolayısıyla sadece Samsun değil, bütün Türkiye huzur içinde yaşayacak. Sözüm söz, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğim. Beraber inşa edeceğiz." diye konuştu.



"15 BİN LİRA İKRAMİYE"



Emeklilere verdiği sözleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Emekli dediğimiz şudur, çalışan, gençliğinde üreten, alın terini döken, sigorta primini yatıran ve zamanı gelince de emekli olan kişi demektir. Emekli olduğun zaman da onun insanca yaşaması lazım, huzur içinde yaşaması lazım. Ele güne muhtaç olmaması lazım. Kahveye oturduğun zaman bir arkadaşına en azından çay ısmarlaması lazım. 'İki bayramda birer ikramiye verin' dedim, önce 'Para yok' dediler, sonra biner lira verdiler. Şimdi seçim geliyor, bin lira daha verdiler. Benim sözüm var, 2015'ten bu yana sözüm var, 'Emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında en az asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz' diye. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bütün emekli kardeşlerim gidecekler, bankadan emekli aylıklarını aldıklarında 15 bin liralık ikramiyeyi de görecekler." diye konuştu.