Kılıçdaroğlu'ndan kayyum çıkışı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay davasına ilişkin önemli açıklamalar var.



Edinilen bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

"MUTLAK BUTLAN KARARINI KABUL ETMEM"



3 isim Kılıçdaroğlu'ndan açıklama yapmasını ve "Mutlak butlan kararını kabul etmem." demesini istedi.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi de talep edildi. Ancak Kılıçdaroğlu, böyle bir açıklama yapmayı ve Özel ile görüşmeyi kabul etmedi.



Kılıçdaroğlu'nun, “Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım?" dediği öğrenildi.