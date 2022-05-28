Kılıçdaroğlu'ndan kayyum çıkışı: Seçimle gelen seçimle gider

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı. Seçim güvenliği mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklaması da dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, sorunların farkında olduklarını ve bunları beraber çözmeyi amaçladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kentin pek çok sorunu var. Aslında burası sanayi, tarım ve turizm açısından olağanüstü güzelliği olan bir kent. Burası büyümeye hazır bir kent. Tek sorun, Van'a kilitlenen bir siyasal anlayış yok. Van biraz dışlanmış durumda. Biraz terk edilmiş durumda. Van'ı büyütmek bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.



''KAYYUMA KARŞIYIZ''



Van'da sınır ticaretinin çok önemli yer edindiğini ve bunu geliştirmek için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Vanlılara söz veriyoruz. Sadece Vanlıların değil, Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Bölgede yerel yönetimlerle ilgili ciddi sorunlar var. Kayyum ataması ve bundan duyulan ciddi bir rahatsızlık var. Kayyum uygulamasına karşısıyız. Güçlendirilmiş parlamenter sistem metninde, kayyum uygulamasına son vereceğimiz, seçimle gelenin seçimle gideceği, miller iradesine saygı duymanın da demokrasinin bir gereği olduğu ifade edildi" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklaması da dikkat çekiciydi:

''Kimse düşüncesi için hapse girmeyecek. Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız.''