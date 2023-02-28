Kılıçdaroğlu'ndan Kızılay'a çadır tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kızılay'ın Ahbap Derneğine çadır satması, tartışmaları da beraberinde getirdi.



Kızılay, KDV ve nakliye ücretiyle birlikte yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2 bin 50 çadırı tanesi 22 bin liradan Ahbap Derneğine sattığını doğruladı.

Kızılay'ın çadır satışına sert tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kızılay yetkililerine seslendi, ''Deponuzda kaç çadır varsa getirin hepsini alacağız.'' ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''AFAD'ın ve Kızılay'ın çalışanlarına, yöneticileri değil bu iki kurumun bütün personeline yürekten teşekkür ederim. Çadır ihtiyacı hala var.

KIZILAY'A SESLENDİ: DEPONUZDA KAÇ ÇADIR VARSA GETİRİN ALACAĞIZ

Bir felaket gününde nasıl olur da Cumhuriyet ile yaşıt olan bir kurum olan Kızılay çadır satar, çadır siyaseti yapar? Kızılay yetkililerine sesleniyorum deponuzda kaç çadır varsa getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz. Bu kurumun geldiği hale bakın.

''DEVLETİN KOLONLARINI KESTİLER''

Devletin kolonlarına kestiler. Bu iktidar devletin temel kolonlarını kesti. Liyakat dediğimiz kavram devlet için önemlidir.

''HALKINA KASTETMENİN HELALLİĞİ OLMAZ''

Efendim iki günde bir şey yapmadık helallik istiyorum. Halkına kastetmenin helalliği olmaz. Kastettiniz siz bilerek yaptınız siz. AFAD'ın raporları olmasaydı bilmiyorduk diyeceksin. Deprem araştırma raporları olmasaydı bilmiyordunuz diyecektiniz. Biliyorsunuz. 50 bine yakın yurttaşımızın ölümüne neden oldunuz. İnsanların ölümünü beklediler. Kimin helalliğini istiyorsun sen? Donarak hayatını kaybeden vatandaştan neyin helalliğini isteyeceksin?



Bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor 11 madde halinde bunu sayacağım:



1-Müteahhitliğin bir kriteri olmalı.

2-Müteahhitler için mesleki sorumluluk sigortası getireceğiz.

3-Yapı denetim elemanları için mesleki yeterlilik belgesi getireceğiz.

4-Bu bağlamda yapılacak bütün yeni yapıların bir kimliği olacak.

5-Yapı kimlik belgesinin tapuya kaydı yapılacak.

6-Kamuya hizmet veren okullar AVM'lerde deprem güvenliği sertifikası olacak.

7-Kızılay, AFAD yeniden yapılandırılacak.

8-Merkezi ve yerel yönetimlerle iş birliği objektif kurallara bağlanacak. Enkazın altında vatandaş bekliyor ben gideceğim sen gidemezsin diyor.

9-Deprem dolayısıyla özel ihtisas mahkemelerinin kurulması lazım.

10-TSK afet sırasında neler yapacak bu konuda protokol hazırlanacak.



11-Toplanma alanları da asla imara açılmayacak.

Devlette yeni bir paradigma değişikliğine ihtiyaç duyuyoruz. Devleti yönetemiyorlar devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini bütün dünyaya anlatmak istiyoruz.

''VADESİ SEÇİMLERE KADAR OLAN BİR İKTİDAR İLE KARŞI KARŞIYAYIZ''



Vadesi seçimlere kadar olan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Hala enkaz altında kalanlar var. 50 bine yakın insan hayatını kaybetti 'Ben bu işin sorumlusuyum.' diye bir kişi istifa etmedi. Kesilen kolonları yeniden inşa edeceğiz.

Bir daha deprem felaketi ile karşılaşırsak bir kişinin burnu kanamasın diye 11 maddeyi sıraladım. Kentte evi iş yeri yıkılmış yıkılacak olan tüm hak sahiplerine bankalardan aldıkları kredilerin ana paralarını sileceğiz. Yeni konut veya iş yeri yapımında hiçbir bedel alınmayacak.



Yıkılan konutları onaylayanların yargılanması ve maliyetlerin onlardan alınması lazım. Mahkemeye vereceğiz onları evleri yıkılanların haklarını arayacağız. Kırsalda evi ve çiftliği olanlar da bankalardan Tarım Kredi'den aldıkları kredilerin kendileri ve faizleri silinecek.''