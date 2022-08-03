Kılıçdaroğlu'ndan KPSS açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Personel Seçme Sınavı'yla (KPSS) ilgili iddialara yönelik bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli" dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı'nı da bu nedenle ziyaret ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında "Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz" ifadelerine yer verdi.

KPSS'nin ilk turu geçen hafta sonu yapılmıştı.

SIZINTI İDDİASI



31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürülüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.



İddiaları yalanlayan ÖSYM'nin başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.