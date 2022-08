Kılıçdaroğlu'ndan 'Kur Korumalı Mevduat' eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde Kültür Merkezi'nde partisinin grup toplantısında katıldı.

Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak için geldiği Niğde'de Şadırvan Parkı'nda kendisini karşılayan vatandaşlara seslendi.

Kur korumalı mevduat sistemini eleştiren CHP lideri, Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşiyor. Geniş kitlelerden gelir bir avuç kişiye gelir transfer ediliyor. Kur korumalı mevduat. Bu mevduat sahipleri parayı yatırıyorlar; dolar, faiz garantisi var, vergi yok, ucuz kredi var. Buradan milletin sırtına yüklenen para 60,5 milyar lira. Siz yüzde 400 kar elde ettiniz mi? Bunların uyguladıkları politikalarla. Bunları masaya yatırıp değerlendireceğiz"

''BANKALARIN KARI YÜZDE 400 ARTTI''

Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, ''Çiftçiye sorun faiz düştü mü düşmedi mi. Birilerine faiz düştü diyorlar, bankaların faizi düştü. Bankalar Merkez Bankası'ndan para alırken faiz düşüyor, bunun üzerine ek faizler koyup millete satıyorlar. Bankaların karı yüzde 400 arttı'' diyerek tepki gösterdi.



ALTILI MASA AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "6'lı masa dediğimiz 6 lider, demokrasi konusunda, insan hakları konusunda, kul hakkı konusunda, topluma saygı konusunda bir araya geldik, bir aradayız. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte göreceksiniz haramilerin saltanatını yıkıp halkın iktidarını kuracağız." dedi.

Kendisinin esnafın, sanatkarın, çiftçinin ve alın teri dökenin adamı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, her evde huzur ve bereket olması için mücadele ettiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Hiç kimsenin endişesi olmasın, ben tefecilerin adamı değilim, tefecilerden yana değilim. Ayrıştırdılar, kardeşi kardeşe düşman ettiler. Türkiye'nin bu girdaptan çıkması lazım, bunun mücadelesini veriyorum. Sadece ben değil, 6 lider bunun mücadelesini veriyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte göreceksiniz haramilerin saltanatını yıkıp halkın iktidarını kuracağız"



''ÇİFTÇİ ÇALIŞMAZSA 85 MİLYON AÇ KALIR''



Niğde ve Orta Anadolu'nun ne kadar mağdur edildiğini bildiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, çiftçinin elektrik, gübre gibi bütün girdilerinin çok pahalı olduğuna dikkati çekti.



Kılıçdaroğlu, çiftçinin ezildiğini bildiğini belirterek "Bu iktidara, yani bu harami düzenine şunu söylemek lazım. Tek bir şey istiyorum, tarım stratejik bir sektördür. Çiftçi çalışmazsa 85 milyon aç kalır. Bunu Ankara'dakilerin de duymasını istiyorum. Sizler de oylarınızla duyuracaksınız. Tek bir şey istiyorum, sandık gelecek, sabırla sandığı bekleyeceğiz. Tahrik edecekler, sokağa çıkmamızı sağlamak için her türlü tahriki yapacaklar, sakin olacağız, sabırlı olacağız. Sandık gelecek, Allah nasip ederse demokratik anlamda hakkını teslim edeceğiz. Yani indireceğiz. Yani haramilerin düzenine, saltanatına hep beraber demokratik yollarla son vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Kimsenin endişeye ve umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Burası güzel bir ülke. Bu güzel ülkede hepimiz birbirimizi kucaklayarak yaşayabiliriz. Bu güzel ülkede hepimizin karnı doyar. Bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde, bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, mahallelerinde, parklarında gezebiliriz. Türkiye'yi sorunlarından arındıracağız inşallah. Sorunu olmayan bir ülke yapacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz. Esnafa sahip çıkacağız. Yapacağımız ilk işlerden biri, Ahi Evran geleneklerine uygun olarak esnaf bakanlığı kuracağımıza söz veriyorum. Anadolu'nun içini boşalttılar. Her fabrika bir kaledir. Her fabrikanın ürettiği, her fabrikada yüzlerce, binlerce işçinin çalıştığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Yoksa biz niye siyaset yapıyoruz? Cebimiz için değil, köşeyi dönmek için değil, kul hakkı yemek için değil, siyaseti bu millet için yapacağız."



Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından esnafı ziyaret etti. Bu esnada bir kadının çocuğunun FETÖ'den mağdur olduğunu iddia etmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Size büyük haksızlık yapıldığını biliyoruz, farkındayım. Hepsini çözeceğim, hiç merak etmeyin" dedi.