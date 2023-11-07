Kılıçdaroğlu'ndan kurultay sonrası ilk açıklama

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu "Moralim gayet iyi. Türkiye'de demokrasinin işlediği tek kurum CHP'dir.'' dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay sonrası ilk açıklama
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'nin 2010 yılında yapılan 33. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilen ve 13 yıldır bu görevi aralıksız sürdüren , yarın bu görevi Özgür Özel'e devredecek.

''MORALİM GAYET İYİ''

Hafta sonu yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in CHP'nin 8. Genel Başkanı seçilmesinin ardından ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu, moralinin gayet iyi olduğunu belirterek '''de demokrasinin işlediği tek kurum CHP'dir.'' dedi.

''TÜM KURUMLARIN CHP'DEKİ DEMOKRASİYİ ÖRNEK ALMASI GEREKİR''

TV100'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ziyarete gelen dostlarımız ve partililerimizle görüştük, süreci değerlendirdik. Tüm kurumların CHP’deki demokrasiyi örnek alması gerekir. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır." ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu, ''Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum.'' diye konuştu.

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