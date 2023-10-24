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Kılıçdaroğlu'ndan kurultay talimatı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak 38. Olağan Kurultay öncesinde genel merkez harekete geçti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Ayrışma ve kavga görüntüsü vermemek için kurultay sloganını ve divan başkanını parti içi muhalefetle belirleyin'' talimatı verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay talimatı

CHP’de Genel Başkan ’na karşı, Grup Başkanı Özgür Özel ve eski Parti Meclisi Üyesi Örsan Kunter Öymen’in genel başkanlık mücadelesi verecek.

CHP’li kaynaklar Kılıçdaroğlu’nun “Kurultayda ayrışma, bölünme bize yerel seçimi kaybettirir” gerekçesi ile hareket ettiğini belirtiyor.

Bu konuda bütün delege ve il başkanlarının görüşünün alınmasına dönük çalışma yürütülüyor.

CHP kurmayları, kurultayın ana sloganına ilişkin bir ön çalışma yapıldığını ve ''İkinci Yüzyıl'' temasının öne çıktığını belirtti.

Ancak muhaliflerin de katılımıyla “ortak slogan belirleme” arayışı nedeniyle henüz sloganın netleşmediği ifade ediyorlar.

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