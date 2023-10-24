Kılıçdaroğlu'ndan kurultay talimatı

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı, Grup Başkanı Özgür Özel ve eski Parti Meclisi Üyesi Örsan Kunter Öymen’in genel başkanlık mücadelesi verecek.

CHP’li kaynaklar Kılıçdaroğlu’nun “Kurultayda ayrışma, bölünme bize yerel seçimi kaybettirir” gerekçesi ile hareket ettiğini belirtiyor.

Bu konuda bütün delege ve il başkanlarının görüşünün alınmasına dönük çalışma yürütülüyor.

CHP kurmayları, kurultayın ana sloganına ilişkin bir ön çalışma yapıldığını ve ''İkinci Yüzyıl'' temasının öne çıktığını belirtti.

Ancak muhaliflerin de katılımıyla “ortak slogan belirleme” arayışı nedeniyle henüz sloganın netleşmediği ifade ediyorlar.

