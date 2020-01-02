Kılıçdaroğlu'ndan Libya konusunda BM'ye çağrı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Hükümete açık ve net çağrımızdır'' şeklinde yayınladığı mesajında Libya çağrısı yaparak BM'yi vakit geçirmeksizin bölgeye gitmesi gerektiği konusunda uyardı.

kemal kılıçdaroğlu.jpg

İlişkili Haberler

Meclis'te "Libya tezkeresi" tartışması

Meclis'te "Libya tezkeresi" tartışması

AK Parti'li Naci Bostancı: İYİ Parti Libya tezkeresi için çok mahcup bir şekilde "hayır" dedi

AK Parti'li Naci Bostancı: İYİ Parti Libya tezkeresi için çok mahcup bir şekilde "hayır" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya'daki savaşın sonlandırılması amacıyla BM Barış Gücü'nün vakit geçirmeden bölgeye gönderilmesi gerektiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Hükümete açık ve net çağrımızdır." başlığıyla Libya konusunda paylaşımda bulundu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, BM'nin 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası meşruiyeti olan bir hükümet olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle iç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır."

VİDEO: LİBYA TEZKERESİ BUGÜN MECLİS'TE

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...