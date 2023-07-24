Kılıçdaroğlu'ndan Lozan mesajı

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yayımladığı mesajında "Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılını kutluyorum. " ifadesine yer verdi.
CHP Genel Başkanı, "Bu zaferin; mutlaka ama mutlaka, resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız!" mesajını da paylaştı.
Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, #LozanBarışAntlaşması’nın 100. yılını kutluyorum. Bu zaferin; mutlaka ama mutlaka, resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 24, 2023
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Lozan Anlaşması
- Gündem
- CHP
- Haber
- Kemal Kılıçdaroğlu