Kılıçdaroğlu'ndan Lozan mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dünyaya bağımsızlığını ilan ettiği Lozan Antlaşması'nin 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Lozan mesajı

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yayımladığı mesajında "Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılını kutluyorum. " ifadesine yer verdi.

Genel Başkanı, "Bu zaferin; mutlaka ama mutlaka, resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız!" mesajını da paylaştı.

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