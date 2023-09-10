Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışına katıldı.

''MANSUR YAVAŞ BİZİM BELEDİYE BAŞKANIMIZDIR VE ADAYIMIZDIR''

Etkinlik sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ve 2024'teki yerel seçimlere ilişkin mesajlar veren Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin belediye başkanı ve belediye başkan adayı olduğunu söyledi.



SEZGİN TANRIKULU'NUN AÇIKLAMALARI



CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerine de değinen CHP lideri, ''Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. Biz TSK'nın kurumsal olarak hedef alınmasını asla doğru bulmayız. TSK bizim göz bebeğimizdir.'' dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sezgin Tanrıkulu'nun TSK ile ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini ve konunun parti organlarında görüşüleceğini belirtmişti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açılmıştı.



EOKA ELEŞTİRİLERİNE YANIT



Öte yandan CHP'nin 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla hazırlanan ve partinin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda yer alan bir kare, siyasette tartışma başlattı.



Tartışmanın nedeni, videonun Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlatan kısmında, Rum silahlı örgütü EOKA'dan bir karenin yer almasıydı.

''EOKA'CILARIN NASIL GÖMÜLDÜĞÜNÜ ANLATAN BİR KARE''



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu konuyla ilgili eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:



''Bu konuda genel başkan yardımcımız bir açıklama yaptı. Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkarması sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir. Çünkü önce onlar gösteriliyor arkasından nasıl gömüldüklerini ve arkasından da Türk bayrağının nasıl çıktığını gösteriyor. Bunu alıp da bir fotoğrafı alıp da o fotoğraf üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz. Ecevit'in Kıbrıs çıkarmasında nasıl mücadele verdiğini EOKA'cıları nasıl toprağa gömdüğünü onlar unuttu, biz unutmadık ve unutmayacağız. CHP, Türkiye demektir.''

