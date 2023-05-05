Kılıçdaroğlu'ndan memurlara maaş zammı vaadi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memurlara maaş zammı vaadinde bulundu.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 21 BİN 265 LİRA OLACAK"



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Kamu. Memurlar" başlığıyla paylaştığı videoda şunları söyledi: "Memurlar perişan edilmiştir. Açıkça söylemek gerekirse tarumar edilmiştir. Evleri barakları viranedir, borca sürüklenmişlerdir. Ben bu haksızlığa seyirci kalamam. Ben rakam insanıyım. Rakama bakar kararı vererim. 2012 yılında en düşük memur maaşı asgari ücretin 2,5 katıydı. Şu anda bu oran 1,4'lere kadar geriledi. İşte bu yüzden iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarıyla söyleyecek olursam en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak."