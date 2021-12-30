Kılıçdaroğlu'ndan Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) randevu talebi reddedildi. Bakanlığa giden ve içeri alınmayan Kılıçdaroğlu, bina önünde yaptığı açıklamada, ''KPSS'de 80-90-95 puan alan evlatlarımızın mülakatlarda elendiğini duydum. Gencecik evlatlarımıza yazıktır günahtır. Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler'' dedi.

Haberler - ntv.com.tr 30.12.2021 - 13:30

Kılıçdaroğlu'ndan Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama

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Memur alımlarında mülakat tartışması sürerken CHP Genel Başkanı , Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu istedi.

Bu talebi reddedilen Kılıçdaroğlu, bakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

CHP lideri, hem mülakat uygulamasına hem de hükümete sert eleştiriler yöneltti.

''MÜLAKATLARDA ARTI EKSİ 3 PUAN UYGULAMASI NEDEN TERK EDİLDİ?''

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

'''Dün bir feryadı dile getirdim. KPSS'de 80-90-95 puan alan evlatlarımızın mülakatlarda elendiğini duydum. Onlarla konuştum. Yazıktır günahtır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır günahtır. Daha düne kadar mülakatlarda artı eksi 3 puan verilecek uygulaması kimin talimatıyla neden terk edildi? Büyük haksızlık var. Evlatlarımıza haksızlık var.

Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler. Bir haksızlık bir hukuksuzluk varsa ona karşı çıkmak benim en doğal görevim. Herkesin böyle bilmesini isterim.''

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