Kılıçdaroğlu'ndan motorin zammına tepki

Akaryakıtta cuma günkü zamların ardından motorinde yeni bir fiyat artışı oldu.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş daha zam geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Twitter hesabından yaptığı açıklamada zamma tepki gösterdi.

"Akaryakıta yine zam geldi. Kara Kış Fonu hemen kurulmalı," mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu, yarın enerji sektörü paydaşları ve CHP'li belediyelere davet mektubu göndereceğini açıladı.

CHP Genel Başkanı, "Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım. Milletimiz kaderine terk edilmiştir!" ifadelerini kullandı.

