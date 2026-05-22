Kılıçdaroğlu'ndan mutlak butlan kararı sonrası ilk adım: Üç avukatı azletti

DÜN AKŞAMDAN BU YANA NELER OLDU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetti .

Böylece Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönmüş oldu.

Kararın ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı. Birçok partili Söğütözü'ndeki genel merkez binası önüne geldi.

Özel burada partililere seslendi. Gerekli planlamaların yapıldığını anlatan Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum. Bu bir mücadeledir." dedi.

Kılıçdaroğlu ise ilk açıklamasında "Bu süreci 'keşkelerle' değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız." ifadelerini kullandı.