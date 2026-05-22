Kılıçdaroğlu'ndan mutlak butlan kararı sonrası ilk adım: Üç avukatı azletti
22.05.2026 11:24
Son Güncelleme: 22.05.2026 11:36
CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk icraatını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Özel'e yakın üç avukatı azletti.
Kılıçdaroğlu, üç parti avukatını azletti. Görevden azlettirilen avukatlar, Özgür Özel'e yakın isimler olarak biliniyordu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun azlettiği üç parti avukatı arasında avukat Çağlar Çağlayan da bulunuyor.
Alınan bu karara ilişkin Özel cephesinden henüz bir açıklama gelmiş değil.
GÖZLER YÜKSEK SEÇİM KURULU'NDA
CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkacak karara çevrilmiş durumda.
Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı, Özel'in kurmayları tarafından YSK'ya taşındı .
Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazı bir karara bağlaması bekleniyor.
DÜN AKŞAMDAN BU YANA NELER OLDU?
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetti .
Böylece Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönmüş oldu.
Kararın ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı. Birçok partili Söğütözü'ndeki genel merkez binası önüne geldi.
Özel burada partililere seslendi. Gerekli planlamaların yapıldığını anlatan Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum. Bu bir mücadeledir." dedi.
Kılıçdaroğlu ise ilk açıklamasında "Bu süreci 'keşkelerle' değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız." ifadelerini kullandı.