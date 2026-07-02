Kılıçdaroğlu'ndan NATO mesajları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , bugün basın toplantısı düzenlendi.

Konuşmasında mutlak butlan tartışmasına girmeyen Kılıçdaroğlu, dış politika üzerine mesajlar verdi.

7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele Türkiye 'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır." dedi.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

"Bu toplantıda Türkiye'nin vereceği mesaj şudur. 'Biz NATO üyesiyiz ama kimsenin ileri karakolu değiliz. Avrupa'nın çevre ülkesi değiliz. Biz Çin ve Rusya ile konuşuruz ama onların yörüngesine girmeyiz. Bizim görevimiz kendi bölgemizde barış ve denge üretmektir.'" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin masada olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Kendisine yer açıldığı için değil, tarihsel ağırlığı bu masadır mesajını vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, basın toplantısının ardından soru kabul etmedi.