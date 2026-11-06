Kılıçdaroğlu'ndan NTV'ye özel açıklamalar

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

“Teklif gelirse varız, erken seçime itiraz etmeyiz.” dediniz. CHP ’nin meclise sunulacak erken seçim teklifine destek verecek mi şu durumda?

Evet destek veririz. Bir an önce erken seçim olsun. Bir an önce iktidarı gönderelim. Bir muhalefet partisinin seçimden kaçma gibi bir lüksü de olamaz.



"CHP’nin bu desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da adaylık yolunu açacak?" diye bazı muhalefet partilerinden gelen eleştirilere yanıtınız ne olur?



Bu bir erken seçim değil, seçim fırsatçılığı. Seçim fırsatçılığını kimse kabul etmez.

Özgür Özel’in bazı iddiaları oldu. "Kemal Bey ‘in iktidarla bir anlaşma yaptığını düşünüyorum, bir kez daha aday olmak için, anayasa değiştirmek için destek vermek gibi sözleri çoktan verdiklerini görüyoruz” şeklinde. İktidarla bu yönde bir temasınız oldu mu?



Ne bir temasım oldu, ne görüşmemiz oldu. Bir muhafelet partisi iktidar erken seçime gidiyoruz dediğinde kaçamazsınız. Ama bu erken seçimi fırsatçılığa dönüştürürseniz kabul etmeyiz.

Cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olur musunuz?

Hayır öyle bir düşüncem yok.

CHP kimi aday gösterecek, aklınızda isim var mı?

Ülkenin şu durumunda böyle bir düşüncem yok, doğru bulmuyorum.

Altılı masa tecrübesinden sonra CHP, önümüzdeki seçimde yeni ittifaklara ve iş birliklerine açık olacak mı?

Altılı masayı biz kurduk. Erdoğan da sonra böyle bir masa kurmak zorunda kaldı. Dolayısıyla yüzde 51'i yakalamak için illa ki siyasi partiler bir araya gelecektir. Ama o, o dönemin işi. Bugün ciddi yolsuzluklar var, ahlaki değerlerde çürüme var. Bugün üzerinde durmamız gereken konular bunlar. Parlamento bunları tartışamıyor, alan da bulamıyor.



Daha önce güçlendirilmiş parlamenter sistem dediniz. Bir süre önce yaptığınız bir açıklamada "Yarı başkanlık sistemi de konuşulabilir" ifadesini kullandınız. Mevcut sistemle ilgili düşünceniz ne?

Mevcut sistemle bu yapının Türkiye 'nin bir yere taşımadığını görüyoruz. Böyle bir yapıda Türkiye yönetilemez. Parlamento parlemento olmaktan çıkmış durumda. Çözümle ilgili bir şey üreten yok. Oysa biz oturmalıyız, konuşmalıyız, çözüm üretmeliyiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem de olur. Yarı başkanlık sistemi de tartışılabilir.



CHP ve YENİ Partili belediyelere yönelik adli ve idari kararlar, tutuklanan belediye başkanları, ilçe başkanları var. Belediyelere yönelik bu süreçleri nasıl değerlendiriyorsunuz?



Eğer bir yerde yolsuzluk varsa elbette yolsuzlukla mücadele edilmelidir. Bunun tek boyutlu olması doğru değil. AK Partili belediyelerdeki yolsuzlukları ben dile getirdim. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bu çifte standart, demokrasinin kuruluş ilkelerine aykırıdır, kabul edilemez.



Bazı milletvekilleri ile ilgili fezleke geldiğinde tavrınız ne olur?

Yolsuzlukta vekiller, “Hesabını veririm” demeli. Bireysel çıkara dönük, halkın parasını yiyorsa, kendisine ve ailesine hizmet ediyorsa onun parlementoda işi olmamalı. O oraya zenginleşmek için gelmiş oraya.

Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediğinizi söylediniz. Aynı fikirde misiniz?



Elbette. Tutuklanma gerekçesi siyasi söylemlerinden ötürü değil. Başka nedenlerle yargılanıyor. Diğer belediye başkanları da öyle. Ama çifte standırdın olduğunu az önce ifade ettim. Yargı siyasallaşmamalı. Yargı sopa olarak kullanılmamalı. Ben kim olursa olsun evinin basılmasını da doğru bulmam. Önce alıyosunuz sabahın köründe, hapiste kalıyor… Bir süre sonra delil bulmazsanız ne olacak? Yargılama sistemlerini de doğru bulmuyorum?



Mekke Anlaşması’na “Yeni dünya düzeninde bölgesel güç olmak için destek veriyoruz.” dediniz. Bu anlaşma çerçevesinde Türk askerinin herhangi bir bölgeye gönderilmesi ile ilgili bir tezkere meclise geldiğinde CHP ne yapar?

Tezkerenin geliş amacı önemli. Askerimiz orada var. Eğitim amacıyla gidebilir. Bölgedeki bir savaş için askerimizin orada olmasını istemeyiz. Yeni dünya düzeninde kurucu bağımsız güç olmak zorundasınız. Yoksa çok şey kaybedersiniz. Türkiye bölgesel bir güç olmak zorundadır yoksa dünyada söz sahibi olamazsanız.

Bugün gelinen noktada Libya ile yapılan Akdeniz'deki anlaşma mükemmel bir anlaşma. En ufak bir tereddütüm yok burada. Türkiye her alanda etkinliğini göstermek zorundadır. Siz eğer bu gücünüzü göstermezseniz oyun kurucu olamazsınız. Akdeniz'de Türkiye oyun kurucu olmak zorunda.



Fon soruşturmasında 2 ay geride kaldı. Gidişata dair yorumunuz ne?

Siyasette ve bürokraside çürüme var. El ele verdiler, devletin kurumunda vatandaşı soydular. Borsada soygun düzenine imza atıldı. Ama kimse soygun düzeni var demedi. Uluslarararası kredi şirketleri 'Türkiye'de bir şey oluyor' deyince üzerine gittiler. Kirli işi yapanlar belli. İktidar ‘Üzerine gidiyoruz’ diyor. Bu vurgunu yapanların listelerini niye açıklamıyorlar? Bir kişiyi aldılar, tutuklandı. Diğerleri kim? İlgili kurumdakiler hala görevinin başında. Açığa alınmaları lazım, ilgililerin de açığa alınması lazım. Soruşturmanın örgütlü bir suç kapsamında yapılması lazım. Soruşturmanın da bütün boyutlarının açığa çıkması lazım.



Terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Terörsüz Türkiye olayını doğru buluyorum. Umarım iyi bir şekilde başarıyla sonuçlanır. Bu sorunun çözümü için 1980'lerden beri mücadele ediyoruz. Ama o dönem soruşturmalar açıldı ‘Neden bunu yapıyorsunuz?’ diye. Şimdi Meclis'e geldi, konuşuldu. Bu yasanın sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Bölgenin huzurlu olması lazım. Türkiye'nin dominant olarak öne çıkması lazım. Kendi iç sorunlarıyla boğuşmaması lazım.

















