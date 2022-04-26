Kılıçdaroğlu'ndan Osman Kavala tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Her zamankinin aksine Kılıçdaroğlu, konuşmasını bu kez yaklaşık 15 dakikada bitirdi.

"Bugün yazdığım konuşmayı bir kenara bıraktım" diyen Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

"Bu kurgulanmış mahkemede Osman Kavala daha önceden beraat ettiği davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Biz sevgili Vera'yı babasıyla tekrar kucaklaştıracağız.



Karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. Karanlığa mahkum edilen çocuklarımız dolaysıyla öfkeliyim. Onların sorunlarını sizlere anlatmak istiyorum. Her çocuğun aydınlık bir ortamda başını yatağa koyduğu bir ülke istiyorum.

Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla kavga edeceğiz. Yabancılara daire satılsın diye emlak desteği verenlerle kavga edeceğiz. Beş paraya vatandaşlık satanlarla kavga edeceğiz.

Milyonların elektriğini kesenlerle kavga edeceğiz. Çocukları etten, sütten mahrum bırakanlarla kavga edeceğiz. Bu kiralarla, bu enflasyonla, sokaklarımızı mafyaya teslim edenlerle, ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz. Özetle vatanı satanlarla kavga edeceğiz."