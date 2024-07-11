Kılıçdaroğlu'ndan Özcan'a sert tepki: Yazık sana verdiğim emeklere

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir kez daha karşı karşıya geldi. Kılıçdaroğlu ile Özcan sosyal medya üzerinden tartıştı. İkili arasındaki tartışma CHP yönetimini de harekete geçirdi.



Tartışmanın fitilini Tanju Özcan ateşledi. Kılıçdaroğlu’nun dediği iddia edilen "Bana sadık 50 vekil var." sözlerine Özcan ‘’50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" diye tepki gösterdi.



Kılıçdaroğlu ise o sözlerin kendisine ait olmadığını tekrarlayarak ‘’Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun. Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde’’dedi.



Özcan ise Kılıçdaroğluna “Cenazeye gelmem çünkü hoca helallik istediğinde ‘Hakkımı helal ediyorum’ diyemem” sözleri ile yanıt verdi.



Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP Sözcüsü Deniz Yücel de sosyal medyadan tepki gösterdi. Yücel, Tanju Özcan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kırıcı ve rencide edici ifadelerine üzülerek tanıklık ettiklerini söyledi.



Eleştiri ve saygı sınırları içerisinde her düşüncenin ifade edilebileceğini vurgulayan Yücel, "Ancak kim olursa olsun, görevi ve konumu ne olursa olsun CHP eski Genel Başkanı hakkında eleştiri sınırlarını aşan bir üslupla paylaşım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun kendisine mal edilen sözleri yalanlamasına rağmen konuyu köpürtmeye yönelik açıklamaları iyi niyetli görmediklerinin de altını çizen Yücel,, meseleyi partinin yetkili kurullarında değerlendireceklerini söyledi.



Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı döneminde disiplinsiz davranışları ve tepki çeken açıklamaları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilmişti.



CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel ise "Herkesi baba ocağına davet ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından partiye yeniden üyeliği için dilekçe veren Özcan, Parti Meclisi kararıyla yeniden CHP'ye katılmıştı.



Deniz Yücel'in açıklamalarının ardından gözler CHP'nin gerçekleştireceği ilk Merkez Yönetim Kurulu Toplantısına çevrildi.