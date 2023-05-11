Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya çağrı: Elinizi Türk'ün devletinden çekin

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Türkçe ve Rusça yaptığı paylaşımda, "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deep fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya çağrı: Elinizi Türk'ün devletinden çekin
Muharrem İnce'nin kararının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Muharrem İnce'nin kararının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı sosyal medya hesabından 'ya yönelik çok sert bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, son dönemde sosyal medyada yer alan sahte içerik ve kaset iddialarından Rusya'nın sorumlu olduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan hem Türkçe hem de Rusça yaptığı paylaşımda, “Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deep fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız” dedi.

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