Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin'in adaylığıyla ilgili açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listesinden Ankara 1. Bölge adayı gösterilmesine dönük eleştirilere yanıt verdi.



Oyların heba olmaması için böyle bir polika izlendiğini belirten Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi'nden Sadullah Ergin için bir özveri bekleyip beklemediği sorusunu yanıtladı.

"Sadullah Bey başka bir partinin adayı. Biz onların iç işlerine karışamayız. O zaman çok büyük sıkıntı çıkar. Onlar kendi adaylarını seçer, biz kendi adayımızı seçeriz. Dolayısıyla birbirimizin alanına girip oraya yönelik üstü örtülü veya açık eleştiri yaparsak asla doğru olmaz. Dolayısıyla bunlar artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi." diyen Kılıçdaroğlu aday listelerine dönük tartışmaları da değerlendirdi.



"ZAMANLA TAŞLAR YERİNE OTURUR"

Kılıçdaroğlu, "İlk kez beş parti bir parti logosu altında seçime giriyor. Dolayısıyla herkes sanki sadece CHP'liler giriyor ve 'CHP'li değil nasıl bizim listede yer alır.' diye bir şey söylüyor. Yani eski alışkanlıklardan kurtulunamayan bir atmosfer var." diyerek zaman içerisinde taşların yerine oturacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, aday listelerinde isimleri yer almayan bazı isimlerin kabinede görevlendirileceklerine ilişkin iddialara da açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Kimin ne bakanı olacağını konuşmadık, diğer liderlerle oturup karar vermemiz lazım. Şimdiden benim şu bakan demem şık olmaz, doğru da olmaz" diye konuştu.