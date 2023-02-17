Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması

''SEÇİMLERİ ERTELEMENİN AKILLA MANTIKLA BAĞDAŞIR YÖNÜ YOK''



Kılıçdaroğlu "Şimdi Anayasa açık ve ortadayken yani açık hüküm varken 'savaş halinde bile seçimlerin ertelenmesine ancak TBMM karar verebilir' derken, ortada savaş yok. Artık 21. yüzyıldayız seçimleri ertelemenin akılla mantıkla bağdaşır yönü yok. Bunun ortaya atılmasının Erdoğan'ın, 'Bana bir yıl daha zaman verin' söyleminden mi kaynaklandığını da doğrusunu isterseniz tam olarak anlamak mümkün değil. Kendisine bu ülke 20 yıl verdi. Artık 20 yıl sonunda ülkenin geldiği hal meydanda." diye konuştu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Bülent Arınç'ın açıklamasına ilişkin soruya karşılık, şu an depremlerden etkilenen canları kurtarmaya, yaraları sarmaya, enkazları kaldırmaya çalıştıklarına dikkat çekmişti.



Asıl odağın afetle mücadele olmasına gayret ettiklerini vurgulayan Çelik, şunları söylemişti:



''Sayın Arınç'ın açıklamaları, kendi kişisel açıklamalarıdır, partimizin herhangi bir yönetim organını ya da kurumsal görüşünü bağlamamaktadır. Bu bakımdan AK Parti'yle bir ilgisi yoktur. AK Parti'nin bu tip konuları değerlendireceği yetkili kurulları MYK, MKYK'sıdır ve genel başkanlık makamıdır." NTV’yi sosyal medyadan takip edin