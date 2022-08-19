Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması

2023 seçimlerine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Cumhurbaşkanlığını birinci turda alırız'' dedi. CHP lideri, seçimlerde parlamentoda çoğunluğu sağlayacaklarını da söyledi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevi ziyaretini ve Suriye ile siyasi diyalog arayışlarını da değerlendirdi.

Haberler - NTV Haber 19.08.2022 - 12:42

Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması

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CHP Genel Başkanı , bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında gündemdeki başlıklara ilişkin görüşlerini paylaştı.

''CUMHURBAŞKANLIĞINI BİRİNCİ TURDA ALIRIZ''

2023 seçimlerini değerlendiren ve ''Cumhurbaşkanlığını birinci turda alırız'' diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

''Parlamento aritmetiği lehimize sonuçlanır. Bu tablo giderek kendisini gösteriyor. Zaten CHP artık AK Parti'nin önünde gidiyor ve önümüzdeki süreç içinde bu biraz daha hızlanarak devam edecek.''

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN CEMEVİ ZİYARETİ

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cemevi ziyareti ve Hacı Bektaş Veli anma törenlerine katılması da vardı.

''GİTMESİ VE TOPLUMA SICAK MESAJLAR VERMESİ GÜZEL BİR ŞEY''

CHP lideri, ''Oraya gitmesi topluma sıcak ve güzel mesajlar vermesi o iklimin atmosferine uygun mesajlar vermesi güzel bir şey. Herhangi bir karşıtlığım yok. Keşke sürekli olabilse'' diye konuştu.

SURİYE İLE DİYALOG ARAYIŞLARI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidarın Şam yönetimiyle siyasi diyalog arayışlarını da şu sözlerle değerlendirdi:

''Şimdi bir ilişki zemini yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi eğer bunu yaparlarsa memnun oluruz tabii. En azından yapılan hataların tekrar edilmemesi açısından önemli bir adım olur. Bir barışma ikliminin yaratılması güzel.''

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