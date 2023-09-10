Kılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi: Hepimiz hayal kırıklığına uğradık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Hepimiz hayal kırıklığına uğradık" dedi.



Kılıçdaroğlu, "CHP'nin seçmen kitlesiyle bağlarını güçlendirmesi, güvenini yeniden kazanması gerektiği doğru. Hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Belki kitle önüne daha erken çıkıp kendimizi anlatmamız gerekirdi. Belki geciktik. Ama önce il başkanlarımız, sonra belediye başkanlarımız ve parti meclisimizin fikrini almak istedik; yani parti kurullarına gittik. CHP tartışarak güçlenen bir parti olmuştur. Türkiye’nin içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde umutsuzluğa düşmememiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.



Kemal Kılıçdaroğlu'ndan değişim mesajı Haberi Görüntüle KURULTAY TAKVİMİ İŞLİYOR



Cumhuriyet Halk Partisi'nde, seçim sonrası başlatılan kurultay takvimi de işliyor.



İlçe kongreleri bu akşam sona erecek. İl kongreleri ise 16 Eylül'de başlayacak.



Yaklaşık 1 ay sürecek o sürecin ardından gözler, kurultay tarihine çevrilecek.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, kurultayın Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.