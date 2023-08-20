Kılıçdaroğlu'ndan seçim mesajı

Değişim tartışmaları gölgesinde, kurultaya hazırlanan CHP'de, yerel seçim hazırlıkları da sürüyor.
Cumartesi günü Kadın Adayları Destekleme Derneği yöneticileri ile biraraya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "yerel seçimlerde kadının ağırlığını hissedeceğiz" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Ben kadınların her zaman yanındayım. Kadınların aday olmak için teşvik edilmesi gerekiyor. Seçilebilir yerlerden aday gösterilmeleri gerekiyor ki seçildikleri zaman neleri başarabildiklerini göstersinler. Kadın belediye başkanlarımız güzel işlere imza atıyor. Hem başkanlık hem de yönetimlerde yer almaları için kadınları örgütleyin." açıklamasında bulundu.
ÖZEL: ESAS OLAN ZİHNİYET DEĞİŞİMİ
İsmi genel başkan adayları arasında geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise, Muğla'da konuştu.
Değişim tartışmalarını değerlendiren Özel, dikkat çeken mesajlar verdi. Özel, "Bir değişim olsun ama bu sadece genel başkan olsun dersek Kemal Bey'e haksızlık olur. Sadece Kemal Bey MYK'yı değiştirirse, onlara haksızlık olur. Çünkü onları atayan Kemal Bey'dir. Yönetenlerin, genel başkanın yönetici kadroların, yazılı çizili evrakların ama esas bir zihniyetin değişmesi lazım" dedi.
Özel, 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından seçmende duygusal bir kopuş yaşandığını da söyledi.
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