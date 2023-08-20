Kılıçdaroğlu'ndan seçim mesajı

ÖZEL: ESAS OLAN ZİHNİYET DEĞİŞİMİ

İsmi genel başkan adayları arasında geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise, Muğla'da konuştu.



Değişim tartışmalarını değerlendiren Özel, dikkat çeken mesajlar verdi. Özel, "Bir değişim olsun ama bu sadece genel başkan olsun dersek Kemal Bey'e haksızlık olur. Sadece Kemal Bey MYK'yı değiştirirse, onlara haksızlık olur. Çünkü onları atayan Kemal Bey'dir. Yönetenlerin, genel başkanın yönetici kadroların, yazılı çizili evrakların ama esas bir zihniyetin değişmesi lazım" dedi.



Özel, 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından seçmende duygusal bir kopuş yaşandığını da söyledi.