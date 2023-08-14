Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları değerlendirmesi: Sonuçlar bizi tatmin etmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Toplumun büyük bir bölümünü "kazanacakları" yönünde ikna etmelerini “başarı” olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, seçim sonuçların beklenen yönde gelmemesinin muhalif seçmende “derin bir travma yarattığını” söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Toplumun tüm kesimleriyle barışma ve demokrasi için buluşturma çabası yanlışsa, bu yanlışın en büyüğünü ben yaptım." ifadesini de kullandı.



Sonuçların kendilerini tatmin etmediğini ifade eden CHP Genel Başkanı, "Her halükarda oyu düşen parti AK Parti, ama tartışılan parti CHP oldu. Bizim oyumuz yükseldi ama buna rağmen beklediğimiz sonucu alamadık." dedi.



Sandığa gidip gitmeme konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Elbette hayal kırıklığı içinde veya beklentilerin gerçekleşmemesi nedeniyle bu tür söylemler oluyor. Ben sonuçta bu ülke insanının sağduyulu davranacağını düşünüyorum." diye konuştu.



ZAFER PARTİSİ İLE İMZALANAN PROTOKOL



T24'e konuşan Kılıçdaroğlu, seçimin ikinci turu öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı protokele yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi ve "Herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT Başkanlığıdır…" dedi.

