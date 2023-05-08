Kılıçdaroğlu'ndan seçmene çağrı: Oylarımızı bölmeyelim

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarını Adana'dan verdi. Vaatlerini de anlatan Kılıçdaroğlu seçmene seslenerek "Birleşe birleşe kazanacağız. Oylarımızı bölmeyelim. Sandığa gidin." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İlk defa sandığa gidip oy kullanan gençler tarih yazacak. Gençlerin sorunları var işşizlik de bunlardan biri. Size sözüm var merak etmeyin hepsini çözeceğiz. Köy okullarını açacağız, mülakatları kaldıracağız. Beyefendi sanki iktidara yeni geliyormuş gibi mülakatı kaldıracağını söylüyor. Kaldırsana, elinden tutan mı var?

İlk aracınızı aldığında ÖTV, olmadığını göreceksiniz. Emekliler size de bir sözüm var. Sizler çalıştınız, priminizi ödediniz sonra da emekli oldunuz. Ay sonuna kadar geçinebilmek için hesap yapmayı hak etmiyorsunuz. Cumhurbaşkanı olduğumda emekliler ikramiye almaya gittiklerinde hesaplarında o 15 bini görecekler. 'Parayı nereden bulacaksın?' diyorlar. Beşli çeteden söke söke alacağım emeklilere ve bu millete vereceğim.



Annelere sesleniyorum; Hiçbir yoksul evde çocuklar yatağa aç girmeyecek, hiçbir yoksul evde elektrikler, doğal gazlar kesilmeyecek. Bakın genç arkadaşlarım Türkiye düşündüğünüzden daha zengin. Ekmek alırken, su alırken vergi ödüyorsunuz. Bu vergilerin nereye gittiği belli değil. Gittiğim her yerde söylüyorum, Bay Kemal kul hakkı yemez ve kul hakkı yedirmez. Cumhur İttifakı liderlerinden biri çıkıp bunu diyebilir mi? Kul hakkı yemek en büyük günahsa günaha ortak olma kardeşim."

Kılıçdaroğlu'ndan önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuştu.



Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve onu dinleyenlere yönelik taşlı saldırıya tepki gösteren Akşener, şu açıklamalarda bulundu:



"En son Erzurum'da, Erzurumlu kardeşlerimi de çok üzen, dadaşları çok üzen, Atatürk'ün şehri Erzurum'da sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılan taşlama, linç etme ve provokasyonun karşısında bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış şahıs, kalkıp İmamoğlu'nu suçluyorsa artık kelimeler bitmiştir."