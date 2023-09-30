Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacı ve kayyum uygulamasına eleştiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da yerel seçim çalışmalarına başladı. Öz eleştiri de yapan Kılıçdaroğlu'nun gündemine sığınmacı konusu ve kayyum uygulaması vardı.

Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacı ve kayyum uygulamasına eleştiri

, yerel seçim startını Şanlıurfa'dan verdi.

Yerel seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı , öz eleştiri de yaptı.

"Şanlıurfalılar bize niye oy vermiyor, e bir de helalleşmemiz lazım yani. Kardeşim sen Şanlıurfaya hiç geldin mi? Şanlıurfa'da bir vatandaşın sofrasına oturdun mu yemeğin, yedin mi derdini dinledin mi oturup sohbet ettin mi bunları yapamadık." diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıyı Şanlıurfa'da yapmamızın sebebi bu." dedi.

SIĞINMACI POLİTİKASI

Hükümetin sığınmacı politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Binlerce sığınmacı milyonlarca sığınmacı getirmişsin, gidiyorsun ana muhalefet partisini Amerika'da şikayet ediyorsun. 'Ben bunları göndermeyeceğim ama bu gönderecek ha dikkatli olsun bana oy verin bana destek verin' bu anlama geliyor. Sen ne zamandan beri yurt dışındaki çevrelerden destek istemeye başladın." dedi.

KAYYUM TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde kayyum uygulaması da vardı.

CHP Genel Başkanı, "Milletin seçtiği belediye başkanı yerine kayyum atarsanız, siyasî meşruiyete gölge düşürür. Bu demokrasi değidir." dedi.

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