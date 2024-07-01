Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a yanıt: "Boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!"

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın 28 Mayıs seçimlerinde kendisine Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif ettiği iddiasına yanıt verdi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!" dedi.



Sinan Oğan'ın "Bu ülkeyi krize girmekten kurtardım." sözlerine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi ben yönetmiş olsam çıkacak tek kriz, senin şahsi ekonomik krizin olacaktı." ifadelerini kullandı.

