Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a yanıt: "Boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!"

Sinan Oğan, 28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'inci turu öncesi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, 3 bakanlık teklif ettiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, çok sert sözlerle Oğan'a yanıt vererek "Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a yanıt: "Boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!"

CHP eski Genel Başkanı , Sinan Oğan'ın 28 Mayıs seçimlerinde kendisine Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif ettiği iddiasına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!" dedi.

Sinan Oğan'ın "Bu ülkeyi krize girmekten kurtardım." sözlerine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi ben yönetmiş olsam çıkacak tek kriz, senin şahsi ekonomik krizin olacaktı." ifadelerini kullandı.

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