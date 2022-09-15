Kılıçdaroğlu'ndan Sosyal Konut Projesi'ne eleştiri

Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Sosyal Konut Projesi'ne CHP Genel Başkanı'ndan eleştiri geldi. Kılıçdaroğlu, projenin 2023 seçimlerini finanse etmek için kullanıldığını öne sürerek ''vatandaş için garanti'' istedi.

Haberler - NTV Haber 15.09.2022 - 15:11

Kılıçdaroğlu'ndan Sosyal Konut Projesi'ne eleştiri

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10 soruda sosyal konut projesinde merak edilenler

10 soruda sosyal konut projesinde merak edilenler

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaçdaroğlu, Sosyal Konut Projesi için "Fakir fukaranın konutu için garanti ver" sözlerini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.  

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canıgönülden istiyorum" dedi.

Projenin 2023 seçimlerini finanse etmek için hayata geçirildiğini belirten CHP Genel Başkanı, "Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et" diyerek konut için garanti verilmesini istedi.

Kılıçdaroğlu, "Ben buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız" mesajını da sözlerine ekledi. 

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