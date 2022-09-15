Kılıçdaroğlu'ndan Sosyal Konut Projesi'ne eleştiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaçdaroğlu, Sosyal Konut Projesi için "Fakir fukaranın konutu için garanti ver" sözlerini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canıgönülden istiyorum" dedi.

Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canıgönülden istiyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 15, 2022

Projenin 2023 seçimlerini finanse etmek için hayata geçirildiğini belirten CHP Genel Başkanı, "Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et" diyerek konut için garanti verilmesini istedi.



Kılıçdaroğlu, "Ben buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız" mesajını da sözlerine ekledi.



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