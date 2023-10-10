Kılıçdaroğlu'ndan tezkere açıklaması

Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadele konusunda verilecek her yetkiye ''Evet'' diyeceklerini belirtti. Tezkerede ''Cumhurbaşkanı isterse yabancı silahlı kuvvetleri Türkiye'ye davet edecek.'' ifadesi yer aldığını söyleyen ve buna tepki gösteren Kılıçdaroğlu, ''Asla Türkiye'ye yabancı asker gelmesini istemiyorum.'' dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan tezkere açıklaması

CHP Genel Başkanı , partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, Irak ve Suriye tezkeresi vardı.

Terörle mücadele konusunda verilecek her yetkiye ''Evet'' diyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, tezkerede yer alan bir ifadeye ise tepki gösterdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''Şimdi önümüze bir tezkere getiriyorlar, gelecek. Elbette ki terörle mücadele konsunda verilecek her yetkiye 'Evet' deriz ama anlamadığım bir şey var; tezkerede Cumhurbaşkanı isterse yabancı silahlı kuvvetleri 'ye davet edecek.

BAHÇELİ'YE TEZKERE YANITI

Birinci sorum Bahçeli'ye, MHP olarak bu tezkereye 'Evet' diyeceğini söylüyorsun. Yabancı asker postallarının Türkiye Cumhuriyeti topraklarını çiğnemesine 'Evet' diyor musun demiyor musun? Asla ve asla yabancı bir askerin Türkiye'ye gelmesini istemiyorum. Bahçeli'ye ikinci sorum; bu yabancı askerler kimler? Hangi askeri terörle mücadele için Türkiye'ye davet edeceksiniz?''

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...