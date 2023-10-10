Kılıçdaroğlu'ndan tezkere açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, Irak ve Suriye tezkeresi vardı.

Terörle mücadele konusunda verilecek her yetkiye ''Evet'' diyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, tezkerede yer alan bir ifadeye ise tepki gösterdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''Şimdi önümüze bir tezkere getiriyorlar, gelecek. Elbette ki terörle mücadele konsunda verilecek her yetkiye 'Evet' deriz ama anlamadığım bir şey var; tezkerede Cumhurbaşkanı isterse yabancı silahlı kuvvetleri Türkiye'ye davet edecek.

BAHÇELİ'YE TEZKERE YANITI

Birinci sorum Bahçeli'ye, MHP olarak bu tezkereye 'Evet' diyeceğini söylüyorsun. Yabancı asker postallarının Türkiye Cumhuriyeti topraklarını çiğnemesine 'Evet' diyor musun demiyor musun? Asla ve asla yabancı bir askerin Türkiye'ye gelmesini istemiyorum. Bahçeli'ye ikinci sorum; bu yabancı askerler kimler? Hangi askeri terörle mücadele için Türkiye'ye davet edeceksiniz?''