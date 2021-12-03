Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK paylaşımı

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 10:23
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) ilişkin bir paylaşımda bulundu.
''RANDEVU İSTEDİM VERMEDİLER, 11.00'DE GELİYORUM''
Kılıçdaroğlu, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" ifadesine yer verdi.
TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun @tuikbilgi.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 3, 2021