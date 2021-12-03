Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK paylaşımı

Twitter'dan açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) randevu istediğini ancak alamadığını belirterek ''Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun'' dedi.

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 10:23

Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK paylaşımı

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CHP Genel Başkanı , kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, İstatistik Kurumu'na (TÜİK) ilişkin bir paylaşımda bulundu.

''RANDEVU İSTEDİM VERMEDİLER, 11.00'DE GELİYORUM''
 
Kılıçdaroğlu, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" ifadesine yer verdi.

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