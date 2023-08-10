Kılıçdaroğlu’ndan Türkiye ile İngiltere arasındaki anlaşmaya sert tepki

Türkiye ile İngiltere arasında "insan kaçakçılığı yapan şebekeleri engelleme ve çökertme" amacıyla bir anlaşma imzalandığı açıklandı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın duyurduğu anlaşma kapsamındai insan kaçakçılığına karşı ortak polis operasyonları yapılacağı ve botların satışının engelleneceği ifade edildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda anlaşma için, "Ne kadar süslü laflarla paketlenirse paketlensin sonuçta bu birilerinin iç sistemimize müdahalesidir." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, anlaşmayla Türkiye'de polis teşkilatı içerisinde İngiltere’nin desteklediği "kaçak göçle mücadele hedefli" bir birim oluşturulmasına da değindi. "Mükemmeliyet merkezi" adlı birimin, İngiltere tarafından duyurulmasını "son derece vahim ve sorunlu" sözleriyle eleştirdi. Anlaşmaya ilişkin Türk makamlarından açıklama gelmemesine de dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Yapılanları yabancılardan öğreniyoruz" ifadesini kullandı.