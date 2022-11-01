Kılıçdaroğlu'ndan 'uyuşturucu' iddiasına ilişkin yeni açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de metamfetamin kullanımına ilişkin açıklamaları yeni bir tartışma başlattı.



Uyuşturucu ile mücadelede hükümete yönelik suçlamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, iddiasını partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda da sürdürdü.

Kılıçdaroğlu, dün akşam yayınladığı bir videoyla, sokakların, uyuşturucu salgınıyla karşı karşıya olduğunu ve başka ülkelerden gelen mafya pisliklerinin Türkiye'deki savaşlarını anlattığını dile getirdi.

'''UYUŞTURUCU PARALARI TÜRKİYE'YE GELSİN DİYE ÖZEL KANUN ÇIKARDILAR''

CHP lideri, ''Uyuşturucu paraları Türkiye'ye gelsin diye bir değil, birden fazla özel kanun çıkardılar. Uyuşturucu parasını davet edersen getirirsen, uyuşturucu baronunu da davet ediyorsun demektir uyuşturucu parasıyla cari açığı finanse edebilmek için. Üç beş kuruş için uyuşturucu baronlarını ve paralarını Türkiye'ye davet ediyorlar'' dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı "Türkiye'de uyuşturucu raporu"na göre, Türkiye'de metamfetaminin kullanımının son 2 yılda 5,5 kat, metamfetamin olaylarındaki şüpheli sayısının da bir yılda yüzde 61,5 arttığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Boy boy suçlularla poz veren birisi var biliyorsunuz, sen poz vermeyi bırak, önce Emniyet'in yayımladığı bu raporu oku" ifadesini kullandı.



Uyuşturucu kullanım yaşının 10'a kadar düştüğünün altını çizen Kılıçdaroğlu, "Ben bunu gündeme getiriyorum, koro halinde saldırıyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Feriştahınız gelse bu evlatların hakkını korumak benim boynumun borcudur. Çocuklarımızın sağlığını bile sattılar. Ben babayım, ben dedeyim. Ben torunun ne olduğunu bilirim. Hangi ana-baba evladının, torununun uyuşturucu müptelası olmasını ister?" değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin uyuşturucu illetinden kurtulmasının çaresinin de basit olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Çare, temiz parayı yepyeni yatırımlarla acilen ülkemize getirmektir. Uyuşturucu baronlarının paraları değil, kara paraları değil, kirli paralar değil, haram paraları değil, günahkar paraları değil, tertemiz paraları kendi ülkemize getirmektir. Bunu yapmamız lazım. Biz krizi temiz paralarla çözeceğiz. Yeter mi? Hayır. Önce kara para akışını ivedilikle durdurmak lazım. İstanbul'a yerleşmiş mafyanın da baronların da başını ezmek lazım. Önce ithal baronlardan, mafyadan başlayacağız sonra bizimkilerle de hesaplaşacağız. Uyuşturucu baronlarının kökünü temizleyeceğiz. Bu pis işlerle ve o baronlarla boy boy poz verenleri de hapislerde çürüteceğiz, ağır cezalarda çürüteceğiz. Ailelerimizi, çocuklarımızı korumak benim boynumun borcudur. Kararlıyız, tepeden tırnağa uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız. Sadece hırsızlardan, yolsuzluklardan ve zorbalardan değil aynı zamanda mafyadan, çetelerden ve kara para, uyuşturucu baronlarından da bu milleti kurtaracağız. Hiç kimse unutmasın CHP bir mücadele partisidir. Bu çağrım bütün yol arkadaşlarıma ve halkımızadır. Sokaklarımızı, çocuklarımızı ve ailelerimizi korumaya hazırlanın. Bu alanda çok çetin bir mücadele vereceğiz."

AK PARTİ'NİN VİZYON BELGESİNE ELEŞTİRİ



Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin vizyon belgesinin özünü bilmediğini ancak "Gelin, hep beraber bu vizyon belgesinin içini dolduralım" çağrısı yapıldığını anımsatarak bunun "Aslında bizim bir vizyon belgemiz yok da, bize katkı verirseniz yeni bir vizyon belgesi yapalım" anlamına geldiğini savundu.



Bir siyasetçinin bir vizyon belgesi ortaya koyabilmesi için öncelikle dünya tarihini, Orta Doğu tarihini, kendi ülkesinin tarihini, Kurtuluş Savaşı'nı, yok olan bir Osmanlı'dan genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl ortaya çıktığını, bilim ve teknolojideki gelişmeleri, dünyanın gidişatını bilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Ben arada bir Erdoğan'a çağrı yapıyorum. Buradan yine bir çağrı yapayım. Eğer vizyonun, vizyonerliğin ne olması gerektiğini bana anlatmak istiyorsan, senin televizyon kanallarında ben hazırım. Gel, gel, gel, gel. Kaçma gel, gel, gel. Vizyon neymiş sana öğreteyim, gel. Yok efendim işi fazlaymış da bilmem neymiş de. İşinin ne olduğunu da biliyorum. Bak doğru, işi fazladır yani malı götürme konusunda işi çok fazla. Öyle Amerika'da servetler, dünyanın diğer yerlerinde vergi cennetlerinde mal varlıkları. Biraz paraya tamah etme, malı götüreceğin süreyi kıs, karşıma çık, seninle oturup 85 milyonun önünde tartışalım cesaretin varsa. Ayrıca kendisine bir tavsiyem de olsun. İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni okusun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasal belgelerinden birisidir."