Kılıçdaroğlu'ndan vergi ve zamlara tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vergi artışı ve zamlara tepki gösterdi.



Gazeteci Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu “Sözlerini tutabilmek için paraya ihtiyaçları var, dışardan kaynak bulamıyorlar." dedi.



Vergi ve zamları "ekonomik soykırım" olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, ktidarı vatandaşın cebinden kaynak aramakla suçladı.

"YENİLENMENİN ÖNÜNDE ENGEL BIRAKMAYACAĞIM"



Kılıçdaroğlu'na parti içinde süren değişim tartışmaları ve kendisine yönelik eleştiriler de soruldu.



“Bazıları eleştiri yapıyorum diye hakaret ediyor. Bu kabul edilemez." diyen Kılıçdaroğlu "Ben partimi güvenli limana götüreceğimi söyledim. Bunu yapacağım ve yenilenmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım. CHP bu süreçten parçalanmadan, güçlenerek çıkacaktır.” ifadesini kullandı.

