Kılıçdaroğlu'ndan video mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

''TÜRKİYE FARKLILIKLARINI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ KUTLAYAN BİR ÜLKE OLMALI''



İktidara gelmeleri durumunda haklar ve özgürlükler adına atacakları adımları anlatan Kılıçdaroğlu "Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, 'farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan' bir ülke haline gelecek" dedi.



CHP lideri, ''helalleşme'' mesajını da yineledi.