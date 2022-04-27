Kılıçdaroğlu'ndan 'Ya bana katılın ya yolumdan çekilin' sözleriyle ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'na dün yaklaşık 15 dakika süren TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı ve dikkat çeken ''Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin'' sözleri soruldu.

''VATANINA BAĞLI OLANLARA BİR ÇAĞRI YAPTIM''

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:



''Vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım. Ben bunu söylemek, seslendirmek zorundayım. Bir davadan beraat ediyorsunuz aynı dava tekrar açılıyor bu sefer müebbete mahkum ediliyorsunuz. Böyle bir Türkiye'yi siz ister misiniz? Milyonlarca çocuğun karanlığa mahkum edildiği bir Türkiye'de ben ne konuşayım?

''MEVCUT DÜZENDEN MEMNUNSANIZ YOLUNUZ AÇIK OLSUN''

Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Tek yolu var demokratik yollarla sandığın gelmesi. O nedenle bütün arkadaşlarıma söyledim eğer bunu istiyorsanız yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz. Eğer hayır biz mevcut düzenden memnunuz diyorsanız yolunuz açık olsun, ayrılın bizden.''

Kılıçdaroğlu, konuşmasının cumhurbaşkanlığına aday olduğu şeklinde yorumlandığının hatırlatılması üzerine ise "Hayır" yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Ahmed Arif'in "Bunlar, engerekler ve çıyanlardır./Bunlar, aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır" dizelerini okuyarak şöyle devam etmişti:

''Dünya kötülük yapanların yüzünden değil, bu kötülüğe seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden bu hale geldi. Cesaret yoksa, zafer yoktur. Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum, size de bir çift lafım var; bu engerekler ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa, zafer de o kadar yakın ve görkemli olur. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Bu milleti, çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. Ben, o yoksulluğa mahkum edilen çocuklar için mücadele edeceğim. Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin. Açık ve net söylüyorum.''