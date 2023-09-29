Kılıçdaroğlu'ndan yeni anayasa açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidardan gelen yeni anayasa teklifine kapıyı kapattı.

Kılıçdaroğlu, ''Bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yok. Sahte videolar sayesinde iktidar olan bir kişi ile nasıl masaya oturacağız?'' dedi.



6'lı masada güçlendirilmiş parlamenter sistem için imza atan siyasi parti liderlerine de mesaj veren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

''Bizim anayasa konusundaki düşüncelerimizi 6 lider olarak kamuoyu ile paylaştık, altına da imzalarımızı attık ve duyurduk. Diğer liderlere isterseniz 'Dün attığınız imzadan bugün neden vazgeçtiniz?' diye gazeteci olarak sorabilirsiniz.''



Kılıçdaroğlu "Laiklik bizim olmazsa olmazımız. Anayasadaki laiklik maddesini sahiplenmek hepimizin görevi." vurgusu da yaptı.

Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP lideri, seçimin kaybedilmesinden sonra çok büyük bir umutsuzluk ortaya çıktığını söyleyerek ''Bu şartlarda bu kadarını yapabildik." dedi.

''KARŞILAŞTIĞIMIZ TABLO BİR İNFAZ TABLOSU GİBİ''

CHP lideri şöyle devam etti:

''En rahat eleştirilecek parti doğal olarak CHP. Çünkü eleştiriye tahammül ediyor, doğal karşılıyoruz. Ancak bazen o kadar haksız eleştiriler yapılıyor ki hakaret boyutuna vardı. Buna da kimse ses çıkarmadı. Karşılaştığımız tablo bir infaz tablosu gibi.''

KURULTAY MESAJI: OLAĞANÜSTÜ BİR YENİLENME SÜRECİNE GİRECEĞİZ

Kılıçdaroğlu kurultay için de dikkat çeken bir mesaj verdi, ''Bir devrim gerçekleştireceğiz.'' diye konuştu.



''Olağanüstü güzel değişiklikler olacak.'' diyen CHP lideri, ''Bir partide demokrasi nasıl işler herkese göstereceğiz. Olağanüstü bir yenilenme sürecinin içine gireceğiz.'' ifadesini kullandı.

