Kılıçdaroğlu'ndan 'yüzde 10 seçim barajını kalksın' çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerine Adalet Yürüyüşü'nün 3. yıl dönümünü hatırlatarak başladı. Konu hakkında Kılıçdaroğlu, ''Biz bu yürüyüşü tek bir çocuk daha yatağa aç girmesin diye yaptık. Tek bir gazeteci daha kalemini satmasın diye yaptık'' dedi.

Sözlerine, Bingöl'de meydana gelen 5,7'lik depremini konu alarak devam etti. Geçmiş olsun dileklerini aktarak Kılıçdaroğlu, ''18 yıldır ders almadınız mı allah aşkına? Nasıl bir devlet yönetiminiz var sizin? Bakın, AK Parti'ye en çok oy veren yerler deprem bölgesi'' dedi.

Ecevit'in döneminden kalan toplanma alanlarının bile kullanıma açıldığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Anlayamadığım şey de şu doğarken eşit doğduk, ölürken de eşit olacağız. Nedir bu rant kavgası'' dedi.

Kılıçdardoğlu, hafta sonu gerçekleşecek LGS'ye ilişkin sözlerini de konuşmasına ekledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

SALGIN İLE MÜCADELE

Sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Sorunları var biliyorum ancak endişelenmesinler. Biz sorunu da çözümü de biliyoruz. Bütün belediye başkanlarına bir kez daha teşekkür ederim. Her belediyemiz tarih yazdılar. Yasak getirdiler, paralarına el koydular ama onlar engel atladılar. Bizim bu noktada en çok üzüldüğümüz şey esnafın bile paraya muhtaç olması oldu.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Bir yerde haksızlık varsa, gazeteciler onu haber yapar. Medya özgürlüğü dünyanın dört bir noktasında kilit bir kavramdır. Bizim anayasımızın 28.maddesi: Basın hürdür, sansür edilemez. Devamında ise devlet basın ve haber alma hürriyeti sağlayacak tedbirler alır. Şimdi nasıl, bu durum tam tersi. Anayasaya tam ters noktada hareket ediyorlar. Geçen hafta iki gazeteci. Önce gözaltına alındı 4 gün bekletildi, biri de tutuklandı. Müyesser Yıldız, önce casusluktan , ama bulamadılar. Libya'a askere gönderilmesi herkesin bildiği bir olay. Ama Türkiye bilmesin. Neden Saray rahatsız olur. Öyle bir noktaya getirdiler ki, medyanın yüzde 99'u havuz medyasına döndü.

Daha sonra noldu, sosyal medyayı nasıl ele geçirebilir diye baktılar. 7 bin trol. Onlarda kamuoyu oluşturmaya çalışmışlar. Medya bitti bir de trol ordusu çıktı. Ancak yine yapmamıyorlar.

KADINA ŞİDDET

Covid sürecinde de kadına şiddetin boyutlarının büyüdüğünü görüyoruz. 510 bin 114 kadın için koruma kararı verildi bu süreçte. Özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Senin de bu noktada bir sorumluluğun yok mu? Artık dur deme zamanın gelmedi mi? Tencereniz kaynamıyorsa, çocuğun aç giriyorsa yatağa sebebi Saray sosyetesi yüzündendir. Elin oğlunun bir eli yağda bir eli balda. Bu memleketi bu hale kim getirdi? Haber yaptı at içeri, itiraz etti al içeri... 20 Temmuz sivil darbesinin doğal sonuçları bunlar. Ancak bunları aşacağız. Mücadele edeceğiz.

LİYAKAT

Devlet yönetiminde liyakat dediğimiz bir durum vardır. Adalet ve liyakat kardeş sözcüklerdir. Likayat işi ehline vermektir. Liyakat ile yönetilmiyorsa o devlette adalet yoktur. Ameliyathaneye girmek için tıp fakültesine girmek gerekiyor.

Geçenlerde bankalara atamalar yapıldı. Eski güreşçi bir arkadaşımı atandı. Başarıda Türk bayrağını göklere çıkaran biri. Peki banka yönetiminde ne işi var. Sporculuğuna bir lafım yok, elde ettiğin başarıları gölgelemek istemiyorsan o koltuğa oturmayacaksın kardeşim.

'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYE' KAMPANYASI

Dediler ki, IBAN numarası veriyorum bana para gönderin. Neden efendim, Covid-19 var. Sen Saray'da yaşayacaksın, sonra gelip vatandaştan para isteyeceksin. Türkiye'de 11 milyon kişinin aylık geliri 583 lira. Bir maskenin değeri ne kadar allah aşkına. Bizim bütün belediyelerimiz bedava maske dağıtıyor. Ona da engel oluyorlar. Ancak onlar maskeyi bile paralı yaptılar. Milyonlarca lirayı kullanıyorlar. Hem de istedikleri gibi, hiç kimseye hesap vermeden kullanıyorlar. Vatandaştan aldığın verginin hesabını vatandaşa vermiyorsan sen hırsızsın demektir.

LGS AÇIKLAMASI

Belediye başkanlarına sesleniyor. Sınav yapılacak. Lütfen gürültü konusuna dikkat edin. bir aracınız ve maskeleriniz olsun. Biri maskesini düşürürse verisiniz. Su ve kalem de bulundurun. Diyelim ki bir öğrenci corona virüse yakalandı. Bu çocuğunda sınava girmesi lazım. Bunları nasıl yapacaksınız.

BAHÇELİ'YE RÜŞVET ÇAĞRISI

Bu kez Bahçeli'ye sesleniyor. Biz koalisyon değiliz diye efendim bu koalisyon. Ben Bahçeli'nin rüşvet konusunda çok hassas olduğunu biliyorum. Antalya'da bir toplantı oluyor. 500 bin lira paradan söz ediliyor. Turizm bakanı, Serik Belediyesi'nin bir işletmeden 500 bin lira aldığını söylüyor. Dışişleri Bakanı da senden önce alındı bu para diyor. Eğer kul hakkı yemiyorsanız, bu 500 bin lira parayı kim aldı? Herkes bu rüşvetin olduğunu biliyor. Belediye başkanı bile yayınlamış. Savcı yok kimse harekete geçmiyor. AK Parti ve MHP vekillerinden ses çıkmıyor.

YÜZDE 10 SEÇİM BARAJI

Yüzde 10 seçim barajını kaldıralım. Yüzde 1 alan siyasi partinin başkanı en azından gelsin meclise konuşsun.