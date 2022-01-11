Kılıçdaroğlu'ndan zam tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından öne çıkan başlıklar şunlar:

"Mağdur olan, hak arayan bir grubumuz var; engelliler. Engellilerle ilgili anayasada özel bir düzenleme var. Devlet, sakatların toplum hayatına uyumunu sağlamak zorundadır. Binlerce genç istihdam edilmiyor. O kadroları bütün engellilere hakkaniyet içerisinde teslim edeceğiz.

Özel eğitim kurumlarında 47 bin kişi çalışıyor. 425 bin engelli eğitiliyor. Servisleri bu kurumlar ücretsiz karşılıyorlar. Devlet belli bir para ödüyor bunlara. 2006 yılında her bir engelli için hükümet asgari ücret kadar bir para ödüyordu. Bugün bu para yüzde 20'ye kadar indi. Dün yüzde 30 zam yapmışlar servislere.

Atama bekleyen öğretmen, sağlıkçı, ziraat mühendisleri geldi. 'Beyfendi sizi dinler' dediler. Tabii ki dinler doğruları bir tek ben diyorum ona.



Tarım bakanı 'gidin pazarda limon satın' diyecektir. 'Devlette çalışmak ayrıcalıklı iştir' diyor. Tarım Bakanına tavsiyem bir yerlerde toprağı eşelesinler' diyor. Git sen eşele. Onlar fakülte bitirdi. Senin görevin ona istihdam sağlamaktır. Dalga geçmek değildir.



İktidarın çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. Devlet şu anda yönetilmiyor. Güçler hükümete yön veriyor. Bazıları uyuşturucu, bazıları tefeci güçler.



Adalet devleti ekonomik bağlamda sağlıklı yönetmek istiyorsanız adalet olmalı. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Gencecik evlatlarımız evleniyor. Aileler borçlanıyorlar. İkisi de işsiz. Ailelerin yanına yerleşiyorlar. Mecburen baba evine sığınıyoruz. Ekonomiyi bu hale getirdiler.

20 Aralık gecesi dolarda ciddi düşüş oldu. Birileri 18 liradan dolarını bozdurdu, 13 liradan dolar aldı. Milyarlarca lira para kazandı birileri. Bunu Meclis'te araştıralım dedik. AK Parti ve MHP milletvekilleri 'Bunu araştırmayın' dedi. Milletime şikayet ediyorum. Hem hak, hukuk diyecekler; bu milleti kim soydu? Siz ortak mısınız onlara?

Bir yılda akaryakıta 46 kez zam geldi. Dolar artar zam gelir, dolar düşer yine zam gelir. Galiba trafik sorununu böyle çözecekler.

Faiz artıyor, dolar da yükseliyor. Tefecilere hizmet eden kişinin adı Erdoğan'dır. Ekonomi de tam bir çöküş yaşanıyor. Birincisi yüksek mevduat hesabı olanlara verilen rüşvet. 'Ben sana para vereceğim diyor' sen yeter ki paranı orda tut.

İkincisi, ihracatçılara bedelinin yüzde 25'ini merkez bankasına yatıracaksın diyor. Üçüncüsü, konut alana vatandaşlık veriliyordu. Baktı o tutmadı, 'bankaya 500 bin dolar yatırırsan sana vatandaşlık vereceğim' diyor. Bunlar tamamı düzelteceğim ve burunlarından fitil fitil getireceğim.