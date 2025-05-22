Kılıçdaroğlu'nun avukata hakaret iddiasıyla yargılandığı dava düştü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da 17 Ekim 2023'te avukat Mustafa Doğan İnal'a yönelik TBMM CHP Grup Toplantısı'nda söylediği sözler gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Kılıçdaroğlu katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.



ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Duruşmada beyanda bulunan müşteki İnal'ın avukatı, dava dosyasında sanıktan şikayetlerini geri çektiklerini belirtti.

Savunma yapan sanık avukatı ise, müşteki tarafın şikayetini geri çektiği gerekçesiyle davada düşme kararı verilmesini talep etti.

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, davada müşteki tarafın şikayetini geri çektiği gerekçesiyle ‘düşme' kararı verilmesine hükmetti.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun müşteki İnal'ın adını açıkça kullanarak "bu kadar kirli bir adam yoktur", "bu adamın mal varlığını açıklayın kardeşim" gibi söylemlerde bulunduğu belirtilerek "hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.