Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği açıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun faturayı ödemesi üzerine evinin elektriği yeniden açıldı. Elektrik zamlarına tepki olarak faturaları ödemeyen CHP liderinin bir haftadır elektrikleri kesikti.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 28.04.2022 - 12:23

Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği açıldı
CHP lideri fatura ödememe kararını eşiyle birlikte aldığını kaydetti.

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Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi

Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi

Kılıçdaroğlu: Faturamı bir hafta sonra ödeyeceğim

Kılıçdaroğlu: Faturamı bir hafta sonra ödeyeceğim

CHP Genel Başkanı 'nun, elektrik faturasını ödediği, bu sabah elektriğinin açıldığı belirtildi.

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile bir grup genci dün gece evinde misafir eden Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını sabah internet üzerinden ödeyeceğini söyledi.

CHP'den yapılan bilgilendirmeye göre, faturasını ödeyen Kılıçdaroğlu'nun bu sabah itibarıyla elektriği açıldı.

Şubat ayı başında yayınladığı video ile elektrik zamları geri çekilinceye kadar faturalarını ödemeyeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Nisan'da evinin elektriği kesilmişti.

Kılıçdaroğlu, ödemediği faturaların toplam bedelinin bin 30 lira olduğunu açıklamıştı.

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