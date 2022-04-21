Şubat ayı başında elektrik zamları geri çekilinceye kadar faturalarını ödemeyeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir video yayınladı.

''BUGÜN ELEKTRİĞİMİZİ KESMİŞLER''



Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'ndan az önce haber geldiğini, bugün elektriklerinin kesildiğini öğrendiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Hepinizin malumu, milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler. Enerjiye yaptıkları zamlar 3 yılda yüzde 400'ü aştı. 'Geri çekin zamları' dedim. Çekmediler. Oysa enerji, temel bir insan hakkıdır. Ekmek gibidir, su gibidir, hava gibidir. Hakkındır elektrik ey halkım. Şimdi gelelim can alıcı soruya, 2021'de kaç abonenin elektriği kesildi derseniz, 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone, kişi değil, abone. Kaç kişi demek, bunun hesabını varın siz yapın."



Et ve Süt Kurumu'na yatağa aç giren çocuklar için gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Oysa zavallı yoksul çocuklarımız hem aç hem ışıksız giriyorlar yataklara" dedi.



Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir. pic.twitter.com/Gw1FYzVm2S — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 21, 2022

Hükümetin uygulamalarını eleştirerek faturasını ödemeyeceğini söylediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Ödeyemeyeceğimden değil, ödeyebilirim ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada yerimiz belli olsun istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim. Ödemedim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak üzere tüm halkımızı akşam 21.00 sularında ekranları başına davet ediyorum."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Şubat'ta sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" demişti.